C’è anche un po’ di Giugliano alla Fashion Week di Parigi. Ebbene si, perché nella settimana 100% fashion, durante la quale le case di moda e gli stilisti svelano le nuove tendenze del prêt-à-porter femminile per la stagione primavera-estate 2024, Luciano Rammairone, noto curatore di immagine, insieme alla compagna Sary Scognamiglio, sono stati protagonisti del backstage nella capitale francese per il secondo anno di seguito. Entrambi, con la professionalità che li contraddistingue, hanno curato il look delle modelle che hanno partecipato all’evento.

Fashion Week di Parigi, l’hair stylist Luciano Rammairone si riconferm a

Dopo Milano, il giovane hair stylist giuglianese, si è riconfermato per l’evento che chiude di fatto il calendario delle sfilate del mese di settembre. Luciano Rammairone, con sede da sempre a Giugliano in via Giardini, ho lavorato con i più grandi brand da Dolce&Gabbana, Bottega Veneta e Salvatore Ferragamo. Il personal lookmaker esprime grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Ringrazio sopratutto il gruppo Beautick che mi ha permesso di partecipare ad un evento di caratura internazionale”.