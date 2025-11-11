Far west a Quarto, spari contro un uomo: 15enni arrestati dopo indagini flash

Hanno appena 15 anni i minori arrestati ieri a Quarto per concorso in resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, porto d’armi ed esplosioni pericolose. Secondo una prima ricostruzione, avrebbero fatto fuoco all’indirizzo di un pedone per poi scappare in sella a uno scooter.

Far west a Quarto, spari contro un uomo: 15enni rintracciati e arrestati

Sono le 21.30 circa quando si sentono chiaramente alcuni spari: due colpi, poi la chiamata al 112. In via Limata, un uomo ha visto tutto e ritiene che quei proiettili, sparati in due occasioni distinte a distanza di pochi minuti, fossero rivolti a lui. I carabinieri della tenenza di Quarto raccolgono le sue dichiarazioni e, attraverso la centrale operativa, diramano le ricerche di due giovani in sella ad uno scooter bianco.

Le pattuglie sul territorio riescono ad intercettare le due ruote ma, dopo un pericoloso inseguimento nelle strade trafficate del centro di Quarto, ne perdono le tracce. Grazie all’analisi delle telecamere installate lungo il percorso di fuga e alle testimonianze dei presenti, i militari dell’Arma seguono le tracce dei fuggitivi e li rintracciano nelle rispettive case. Recuperano l’arma, una pistola a salve senza tappo rosso gettata tra i rifiuti di un cassonetto e individuano lo scooter utilizzato per la fuga.

Indagini in corso

I minori, entrambi 15enni, sono finiti in manette e poi nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Indagini in corso per ricostruire dinamica e movente. Non è chiaro se gli spari siano stati un atto intimidatorio o una “bravata” criminale commessa in sella allo scooter per provare l’arma. Saranno gli inquirenti a fare luce sulla vicenda.