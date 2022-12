Tra gli indagati per le vaccinazioni Covid fasulle figurano anche la cantante Madame e la tennista marchigiana Camila Giorgi. Secondo il Giornale di Vicenza, la cantante vicentina sarebbe stata tra i clienti di due medici che falsificavano i certificati di avvenuta vaccinazione anti-Covid per ottenere falsi SuperGreenpass. Il reato ipotizzato a carico di entrambe sarebbe quello di falso ideologico.

Falsi vaccini per avere il Green Pass, indagate la cantante Madame e la tennista Giorgi

Come riporta La Repubblica, lo scorso mese di febbraio la Procura di Vicenza aveva aperto un’inchiesta, dopo che erano giunte segnalazione dall’Usl 8, i cui funzionari si erano insospettiti per il consistente numero di vaccini richiesti dallo studio vicentino della dottoressa Grillone Tecioiu. Secondo gli investigatori della Mobile, le false vaccinazioni sarebbero state fatte anche nello studio medico del dottor Goepel, che opera in provincia. Le ipotesi di reato furono quelle di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato.

L’arresto Goepel fu poi annullato dal Riesame perché, secondo i giudici, non esisteva il pericolo di reiterazione del reato. Scarcerata e reintegrata anche la dottoressa Grillone Tecioiu.

Durante gli accertamenti i poliziotti della Questura si sono dovuti concentrare anche sui clienti degli studi medici, tra i cui nomi spiccano appunto quelli della cantante Madame e della tennista Giorgi.