Falciano del Massico, trovato morto nel sottopassaggio della stazione: Paolo aveva 29 anni

È Paolo Ianniello, giovane imprenditore agricolo di 29 anni originario di Mondragone, l’uomo trovato privo di vita nel sottopassaggio della stazione ferroviaria di Falciano del Massico. La tragica scoperta è avvenuta nelle prime ore della giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, quando alcuni pendolari hanno notato il corpo e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

La scoperta e l’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, guidati dal colonnello Bandelli, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni investigative e i primi accertamenti.

Secondo le prime informazioni raccolte, sul corpo di Paolo Ianniello non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, elemento che al momento non farebbe ipotizzare un’aggressione. Tuttavia, tutte le piste restano aperte in attesa degli esami medico-legali. Sarà possibile stabilire se si sia trattato di un malore improvviso, di un incidente o di altre cause.

Trasferimento all’istituto di medicina legale di Caserta

Al termine dei rilievi, la salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta, dove verranno effettuati gli esami autoptici necessari per accertare con precisione le cause del decesso. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per ricostruire le ultime ore di vita del 29enne