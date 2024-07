Intervistato dal direttore di Teleclubitalia, Giovanni Francesco Russo, l’ex sindaco di Melito, Luciano Mottola, si racconta per la prima volta dopo la sentenza di assoluzione pronunciata dal GIP del tribunale di Napoli nel processo che lo vedeva imputato per lo scambio politico-mafioso.

Ex sindaco di Melito assolto a Teleclubitalia: “Abbandonato da tutti. Scelta sbagliata aver dato dimissioni”

“Sono stati giorni duri. Dare le dimissioni mentre ero in carcere non è stata la scelta giusta. Con la politica sono arrabbiato, mi hanno abbandonato tutti come se fossi un lebbroso”, ha detto l’ex politico. Sul suo futuro in politica, Mottola fa sapere che per il momento preferisce stare a casa, con sua figlia e sua moglie.