Opportunità di lavoro nella grande distribuzione alimentari. Eurospin cerca infatti personale in diversi punti vendita della Campania.

Eurospin cerca personale: posizioni aperte ad Arzano, Mugnano, Napoli, Somma e Maddaloni

A Napoli centro c’è una posizione aperta nel Rione Cavalleggeri d’Aosta, ma anche in provincia partenopea per le sedi di Somma Vesuviana, Arzano e Mugnano. Nella altre province si cerca personale per le sedi di Maddaloni, in provincia di Caserta, ed a Mirabella Eclano ed Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

Nel dettaglio, spulciando le richieste, occorrono addetti alla vendita a Somma Vesuviana, Mugnano, e nel Rione Cavalleggeri d’Aosta di Napoli. Si cercano invece stagisti addetti alla vendita per i punti vendita di Arzano, Maddaloni, Mirabella Eclano ed Ariano Irpino.

I requisiti

Per tutte le posizioni, viene richiesta disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe ed essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti, nonché “affidabilità e serietà, approccio positivo al cliente; flessibilità e capacità di adattamento, capacità comunicative e relazionali”.

Tutte le posizioni aperte per i supermercati Eurospin sono consultabili a questo indirizzo internet, dove si potrà fare richiesta per il punto vendita interessato e verificare i requisiti richiesti e l’offerta di lavoro completa. In alcuni casi, infatti, le offerte sono di lavoro part-time, mentre in altri casi a tempo pieno.