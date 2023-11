La nuova apertura della pizzeria “Errico Porzio” a Caserta è già al centro delle polemiche. A spiegare cosa è successo è lo stesso imprenditore-pizzaiolo attraverso un post su Facebook, che ha già raccolto decine di like e commenti.

Errico Porzio apre una nuova sede a Caserta: è la sua 11° pizzeria

“Dopo l’apertura di Caserta, diversi pizzaioli ci hanno tenuto a dimostrare il loro dissenso, disprezzo e cattiveria addirittura con post sui social, ma questi non meritano assolutamente considerazione”, si legge nel post di Porzio, il quale non lesina complimenti e ringraziamenti per alcuni colleghi casertani che, invece, gli hanno dimostrato vicinanza e supporto in occasione dell’inaugurazione della nuova pizzeria.

“Voglio ringraziare invece due colleghi casertani che con la loro eleganza, finezza e signorilità ci hanno tenuto a dimostrarmi la loro vicinanza anche con un semplice augurio: Pizzeria Il Diavoletto Caserta e pizzeria Il Monfortino”, prosegue Porzio per poi riportare il messaggio di Francesco Monfortino. Alla fine, il pizzaiolo conclude così lo sfogo affidato ai social: “Caro Francesco in una società piena di invidia, questo mondo dovrebbe riempirsi di gente come te”.