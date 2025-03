Tragedia a Ercolano nel giorno di domenica, 2 marzo. Una neonata di appena due mesi è morta dopo un rigurgito fatale. La piccola è stata trasportata all’ospedale Maresca di Torre del Greco ma tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Ercolano, rigurgito di latte nel sonno: muore una bimba di 2 mesi

Ad anticipare la notizia è stato il quotidiano Metropolis. La bimba sarebbe stata morta per soffocamento dopo l’ultima poppata, mentre dormiva. Inutile la corsa dei genitori al pronto soccorso. Ora saranno le indagini condotte dagli agenti del locale commissariato di polizia a fare piena luce sulla tragedia, avvenuta domenica mattina, costata la vita a una neonata di due mesi.

La diagnosi dei medici parla di vie respiratorie bloccate, verosimilmente provocato da un rigurgito di latte durante il sonno. Non si esclude l’autopsia disposta dalla Procura sulla salma della neonata per fare chiarezza sulle cause del decesso.