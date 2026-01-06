Aversa – Grande partecipazione per la XIX edizione di Epifunny – La Calza Solidale, lo storico evento promosso dalla Caritas Diocesana di Aversa insieme a Young Caritas Aversa, che anche quest’anno ha trasformato la vigilia dell’Epifania in una serata di festa, musica e solidarietà condivisa.

Epifunny XIX edizione: ad Aversa migliaia di persone per la calza solidale

All’evento hanno partecipato migliaia di persone, confermando Epifunny come uno degli appuntamenti di animazione sociale più sentiti e partecipati del territorio. Una serata capace di mettere insieme generazioni, associazioni, enti, aziende, volontari e cittadini, uniti da un gesto semplice e concreto: la raccolta di cioccolato destinata ai bambini più fragili seguiti dalla Caritas.

Sul palco si sono alternati momenti musicali e testimonianze. Ad aprire la serata le giovanissime Aurora Scuotto e Francesca Tessitore, che hanno introdotto l’evento con sensibilità e freschezza. Tra gli ospiti intervenuti Katia Ricciarelli, madrina dell’edizione, Erminio Sinni e Alberto Zanetti. Nella seconda parte della serata l’energia ha coinvolto il pubblico grazie a Olive (Cesare Segreto) e all’animazione musicale curata dai ragazzi di Young Caritas Aversa, trasformando la festa in un grande momento collettivo di partecipazione.

Uno dei momenti più significativi della serata è stato il ringraziamento rivolto a 130 tra associazioni, enti, aziende e privati, che nel tempo hanno sostenuto Epifunny e le iniziative della Caritas. A consegnare i riconoscimenti è stato il Vescovo di Aversa Mons. Angelo Spinillo, che ha donato a ciascuno il Gesù Bambino realizzato a Betlemme, segno di pace e continuità con il messaggio del Natale. La serata si è svolta nella cornice di Dodici – La Locanda del Gusto, che anche quest’anno ha ospitato l’evento, rinnovando una collaborazione diventata ormai tradizione. Fondamentale il sostegno dei Fratelli Prato, che hanno ancora una volta finanziato l’iniziativa, permettendo la realizzazione dell’intera macchina organizzativa.

Come da consuetudine, Epifunny ha trovato il suo naturale completamento il 6 gennaio, con la distribuzione di calze e giocattoli presso la Caritas Diocesana di Aversa, a testimonianza di una solidarietà che non si esaurisce in una serata, ma continua nei gesti concreti. Dopo diciannove edizioni, Epifunny si conferma un laboratorio di comunità capace di unire festa e responsabilità, leggerezza e attenzione ai più fragili, aprendo l’anno nuovo nel segno della condivisione.