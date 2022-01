Giugliano. Epifania solidale a tinte gialloblu. Questa mattina calciatori e membri del gruppo Facebook “Tifosi del Giugliano” si sono recati alla sede al centro “La forza del Silenzio” di Casal di Principe, onlus specializzata nel supporto di ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

GIUGLIANO CALCIO, EPIFANIA SOLIDALE

Sono state consegnate le calze gialloblù ed altri doni come sciarpe e maglie autografate, per regalare sorrisi in occasione della Befana ed un momento di gioia ai piccoli ospiti della struttura. Per la società del calcio Giugliano erano presenti i calciatori Ciro Poziello (capitano della formazione), Raffaele Poziello, Caiazzo, Gladestony ed il segretario generale del club Luca Espinosa.

Insieme ai doni, i calciatori si sono intrattenuti anche in alcuni giochi con i ragazzi tra passaggi e palleggi col pallone. Con loro anche i tifosi Giovanni Palma, promotore dell’iniziativa, Giuseppe Raimondo, Gerardo Ciccarelli, Andrea D’Ausilio e Giovanni D’Aniello. Un grande gesto da parte dei tifosi con hanno finanziato l’iniziativa di tasca propria.

“Per i grandi obiettivi – spiegano gli amministratori del gruppo fb dedicato alla squadra gialloblu – bisogna creare entusiasmo, aggregazione e restare spalla a spalla con questi ragazzi.”

“Una bellissima e dolcissima sorpresa stamattina” sottolineano i responsabili del centro La Forza del Silenzio. “Abbiamo discusso di inclusione, di sport e di legalità, è stato un momento di felicità e condivisione. Ringraziamo di cuore tutta la squadra, la dirigenza con il presidente e il gruppo tifosi, per la lodevole iniziativa. L’autismo è trattabile. Per i nostri figli, per il nostro futuro.”