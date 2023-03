Il gruppo Enel cerca nuovo personale da assumere su tutto il territorio nazionale nel 2023. Grazie ad un nuovo accordo, il colosso dell’energia elettrica inserirà in organico 1250 nuovi lavoratori, tra operai e tecnici già dal prossimo mese di aprile.

Enel assume nuovo personale: si cercano 1250 operai e tecnici

Gli inserimenti verranno effettuati presso e-Distribuzione SpA (ex Enel Distribuzione), divisione del Gruppo Enel dedicata alle attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica.

Grazie al potenziamento del personale stabilito dall’intesa, l’azienda potrà rispondere agli aumentati carichi di lavoro, connessi soprattutto agli investimenti straordinari provenienti dal PNRR e ai nuovi processi di transizione energetica e decarbonizzazione.

La creazione dei nuovi posti di lavoro Enel, sottolineano inoltre i sindacati attraverso un comunicato unitario, contribuirà a definire un dimensionamento dell’organico maggiormente in linea con l’operatività quotidiana di e-Distribuzione, legata in prevalenza agli interventi di riparazione dei guasti e all’incremento delle richieste di connessione da parte dei produttori, anche nell’ottica di ridurre gli affidamenti delle attività a imprese e studi professionali.

Come candidarsi

Per tutti coloro che sono interessati potranno visitare la sezione dedicata alla carriera e alle nuove assunzioni presente sul sito web ufficiale del gruppo. Da qui è possibile conoscere le attuali posizioni aperte e candidarsi online a quelle di interesse, compilando l’apposito form per l’inoltro del cv a Enel. In questa sezione, probabilmente, saranno pubblicate anche le prossime selezioni dell’azienda, previste dal piano degli inserimenti annunciato per il 2023.