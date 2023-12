Aversa. Lanciato due anni fa, si conferma, senza ancora arrivare nel “periodo caldo” delle festività, un successo. Parliamo del “Panettone Polacca”, idea, ormai consolidata, dell’Empire di Aversa.

La polacca, tra i dolci più amati da aversani e campani diventò due anni fa anche panettone artigianale. E questa non è più una novità.

Il luogo di ritrovo e frequentata pasticceria in viale Kennedy e in via Diaz, 6 ad Aversa, trova riscontro per un anno ancora con la rivisitazione dell’amatissima polacca in chiave natalizia. La ricetta? È la solita: amarene e crema di vaniglia, che anche quest’anno è boom di prenotazioni.

Ma non finisce qui, il successo si è raddoppiato come spiega Mario Verde, titolare dell’Empire:”Quest’anno abbiamo sperimentano anche il “panettone PolaBabà”, giusto il tempo di annunciarlo sui social e in molti ci hanno raggiunto per acquistarlo e provarlo. Non ho dubbi: sarà un altro dei nostri prodotti rivelazione di questo Natale. Vi aspettiamo ovviamente”.

