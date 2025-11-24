Emergenza rapine Asse Mediano, Polizia blinda le principali arterie: controlli a tappeto

Sono in corso servizi mirati lungo l’Asse Mediano e sulle principali arterie di collegamento per contrastare il fenomeno dei reati predatori. L’operazione è stata predisposta dalla Questura di Napoli nell’ambito di un piano di sicurezza intensificato.

Le forze impegnate nel piano di sicurezza

A intervenire sono gli agenti della Squadra Mobile, della Sezione Polizia Stradale di Napoli e dei Commissariati di Frattamaggiore, Giugliano-Villaricca, Afragola e Scampia. Le pattuglie presidiano i tratti più a rischio con posti di controllo, verifiche mirate e monitoraggi costanti.

Controlli mirati per contrastare rapine e furti

La presenza capillare delle forze dell’ordine ha l’obiettivo di prevenire rapine, furti e azioni criminali lungo una delle arterie più trafficate e sensibili dell’area metropolitana. Il monitoraggio continuo dei flussi veicolari consente interventi tempestivi in caso di irregolarità o emergenze.