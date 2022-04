Elodie e Marracash di nuovo insieme: è questa l’indiscrezione delle ultime ore. A quasi un anno dalla rottura tra i due cantanti, pare che ci sia stato un riavvicinamento e i due si stiano frequentando nuovamente. Vediamo cosa sta succedendo e perché si sta parlando di questo ritorno di fiamma.

Elodie e Marracash: ritorno di fiamma?

L’indiscrezione delle ultime ore vede un ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash. Si parla infatti nuovamente della coppia in quanto sarebbe in atto un riavvicinamento. A riportarlo, è il giornalista Alberto Dandolo, aggiungendo anche che i due cantanti “stanno intensificando la loro frequentazione”.

La relazione tra i due cantanti, in vista e molto apprezzati dal pubblico, è durata per circa due anni, fin quando i due hanno annunciato di aver terminato la storia, nonostante ci fosse ancora una forte stima reciproca. Lei, infatti, è apparsa nel video del singolo di Marracash “Crazy Love”, in cui finisce per uccidere il rapper, metafora della loro rottura.

Elodie e Marracash: perché si sono lasciati

La coppia aveva deciso di vivere il loro rapporto senza mai andare a convivere, mantenendo così i propri spazi e la propria indipendenza. In un’intervista, la Di Patrizi riferiva di non essere mai riuscita a pensare a lei e al suo ex come genitori: “Troppo assoluto quello che ci unisce”. I due, senza mai scendere nei particolari, hanno lasciato intendere che a causare la fine della loro love story siano stati i reciproci caratteri, complessi e tumultuosi, che li hanno fatti allontanare.