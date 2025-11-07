Un distacco di 10 punti percentuali tra Roberto Fico e Edmondo Cirielli: questa la fotografia dell’ultimo sondaggio di Ipsos sulle elezioni regionali in Campania. Roberto Fico risulta in vantaggio nelle intenzioni di voto con il 53%, distaccando di circa dieci punti il suo principale sfidante, Edmondo Cirielli, attestato al 42,5%. Gli altri candidati, messi insieme, non superano complessivamente il 5 per cento. A correre per la presidenza ci saranno anche Giuliano Granato per Campania Popolare, Nicola Campanile con Per, Carlo Arnese con Forza del Popolo e Stefano Bandecchi per Dimensione Bandecchi.

Elezioni regionali, i sondaggi danno Fico in vantaggio di 10 punti: altri candidati fermi al 5%

Ancora più articolato il dato relativo alle liste. Nel campo che sostiene Fico, il Partito Democratico sarebbe primo con il 19,5%, in crescita rispetto al 2020. Il Movimento 5 Stelle viene stimato al 10,1%, mentre la lista A Testa Alta, ispirata dal governatore uscente Vincenzo De Luca, raggiungerebbe il 6,5%. Seguono Casa Riformista al 5,5% e la lista Roberto Fico Presidente al 4%.

Sul fronte opposto, Fratelli d’Italia è al 15%, Forza Italia al 12,6%, mentre Lega e lista Cirielli non superano rispettivamente il 4,1% e il 3%. Secondo Ipsos, i temi più sentiti dagli elettori sono sanità, lavoro, trasporti e sicurezza. Positiva la valutazione dell’amministrazione uscente di Vincenzo De Luca, approvata dal 53% dei cittadini intervistati. Notizia particolare: quasi la metà degli elettori di Cirielli esprime comunque un giudizio positivo sull’operato del governatore.