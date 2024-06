Scrutinio quasi chiuso per Monte di Procida, comune dell’area flegrea al voto in questa tornata elettorale per le europee e per le amministrative.

Qui sono in tre a contendersi la carica di sindaco: Salvatore Scotto di Santolo, soprannominato “Santolillo”,Teresa Coppola, ex vice sindaco, e Peppe Pugliese, sindaco uscente.

Monte di Procida: affluenza e dati sugli eletti

L’affluenza è stata ha raggiunto il 62,21% degli aventi diritto. Lo spoglio delle schede è iniziato puntuale alle 14:00.

I dati aggiornati alle ore 17:00 mostrano un vantaggio significativo per il candidato Santolillo, che ha raccolto 2920 voti. Il suo principale avversario, Pugliese, segue con 2460 voti, mentre Coppola si posiziona più distante con soli 992 voti. Al momento, è stato scrutinato l‘82,92% delle schede.