“Piazza Santa Maria degli Angeli, minacce di morte ai candidati. Chi ci aiuta?”. Così Fabiana Sciarelli, candidata nelle liste di Antonio Bassolino alla presidenza della I municipalità, in un post su Facebook, nel quale ha denunciato irregolarità e perfino minacce di morte nei confronti dei candidati.

Elezioni a Napoli, candidata di Bassolino denuncia: “Minacce di morte fuori ai seggi”

Sulla vicenda indagano la Polizia e la Digos. Solo qualche ora prima, come raccontato sempre via social dalla stessa Sciarelli, nel suo seggio si sarebbero verificate irregolarità. “Sono andata a votare, seggio 48, piazza Santa Maria degli Angeli… fuori al seggio in fila 4 rappresentanti di lista con cartellino (la legge dice che fuori non si può stare con il cartellino perché è propaganda) … dentro al seggio nessuno mi ha chiesto il cellulare, ho ricordato al Presidente di seggio che forse avrei dovuto consegnare il cellulare, ha annuito e me lo ha fatto posare su un tavolino, ovviamente le due persone che erano dietro di me sono entrate con tutte le loro cose nella cabina”, denuncia la candidata alla presidenza della I municipalità.

“Abbiamo diritto ad un voto serio e pulito”

“Ho chiamato la polizia che sostava all’ingresso e mi hanno risposto che non possono fare niente perché è a discrezione del presidente di seggio”, ha aggiunto Sciarelli.

“Esattamente quello che è successo 5 anni fa e che denunciai 5 anni fa. La replica delle ottime pratiche per rispettare le regole in grado di assicurare un voto pulito, onesto, non condizionato. Per piacere chiunque noti qualche irregolarità la segnali immediatamente alle forze dell’ordine che sono presenti nei seggi perché tutti, di tutti gli schieramenti, tutti noi elettori per bene, abbiamo diritto ad un voto serio e pulito”, ha concluso.