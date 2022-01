“Noi abbiamo una linea che abbiamo chiarito nelle ultime ore. Abbiamo individuato una persona nella figura di Riccardi ma non abbiamo detto no a nessuna tipologia di veto. Questo è un momento molto particolare: c’è bisogno della tenuta del Governo perchè si dovranno realizzare le opere del Pnrr”: queste le parole di Andrea Caso, deputato del Movimento 5 Stelle, intervenuto a Campania Oggi, trasmissione in onda su Teleclubitalia da lunedì a venerdì.

L’intervento di Andrea Caso

“Un momento molto emozionante, di grande responsabilità, specialmente in un contesto difficile come questo. Ci auguriamo di eleggere quanto prima il futuro Presidente della Repubblica, per allontanare tutte le strategie di palazzo che vengono fuori dai racconti dei giornali e dei tg. Un segnale che serve per far ritrovare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni” sostiene Andrea Caso a Teleclubitalia.

“Noi abbiamo una linea che abbiamo chiarito nelle ultime ore. Abbiamo individuato una persona nella figura di Riccardi ma non abbiamo detto no a nessuna tipologia di veto. Questo è un momento particolare: c’è bisogno della tenuta del Governo perchè si dovranno realizzare le opere del Pnrr – prosegue Caso – Saranno le forze politiche a stabilire in questi prossimi incontri un percorso: ho detto no a veti semplicemente per ribadire che bisogna trovare la giusta quadra. Non ci siamo chiusi dinanzi a nessuna proposta: l’mportante è che ci sia un patto per i cittadini che porti a completamento tutto quello che c’è nel Pnrr”.

“Potrebbe esserci una scheda bianca per il primo turno perchè non c’è ancora un accordo tra le parti: mi auguro che per giovedì ci sia l’elezione del nuovo presidente della Repubblica” conclude il deputato.