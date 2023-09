Anche EasyJet festeggia San Gennaro, il patrono della città di Napoli celebrato il 19 settembre. E lo fa mettendo a disposizione da oggi, 4 settembre, ben 30mila posti su voli in partenza da e per Napoli a tariffe super convenienti, con sconti fino al 19%.

EasyJet celebra San Gennaro: voli da e per Napoli scontati

L’offerta speciale – dedicata ai passeggeri in partenza o in arrivo all’aeroporto di Napoli Capodichino, seconda base di easyJet in Italia – sarà valida fino al 7 settembre 2023 alle ore 12 e consentirà di prenotare un viaggio nel periodo compreso tra il 19 settembre e il 30 novembre, scegliendo tra una delle 46 destinazioni raggiungibili da Napoli. Tra le mete disponibili ci sono Londra, Sharm el-Sheikh, Ginevra, Nizza, Birmingham, e tante altre ancora.