È il giorno di Kvaratskhelia al Psg, in giornata volo per Parigi e ufficialità

È il giorno dell’addio di Kvicha Kvaratskhelia, nella giornata di oggi arriverà l’ufficialità del passaggio dell’esterno georgiano al Psg. Trattativa chiusa con i francesi che verseranno nelle case azzurre una cifra

vicina ai 75 milioni di euro. Addio già annunciato da Antonio Conte nella conferenza pre-Verona quando rivelò che Kvara aveva chiesto di essere ceduto a gennaio. Dopo che era stato confermato l’appuntamento tra il club parigino e gli azzurri, c’è l’accordo verbale per la chiusura a circa 75 milioni di euro di parte fissa. Scartata l’ipotesi che prevedeva l’inserimento di contropartite nella trattativa

Oggi l’annuncio ufficiale e il volo verso Parigi

Trovato l’accordo con società, il giocatore volerà verso Parigi dopo aver salutato i suoi ormai ex compagni di squadra. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare già in giornata, anche se la trattativa è virtualmente conclusa con l’attaccante georgiano che lascia Napoli dopo 2 stagione e mezzo, nella quale ha collezionato 85 presenze e 28 gol, ma soprattutto ha riportato lo scudetto a Napoli, e per questo indipendentemente da tutto il Georgiano verrà ricordato sempre con grande stima dai tifosi azzurri nonostante il rammarico per un finale che poteva essere scritto in maniera migliore.