Ospite della trasmissione ‘Il Salotto del Calcio’, in onda su Antenna Sud, il direttore sportivo del Giugliano, Domenico Fracchiolla, ha voluto smorzare gli entusiasmi intorno alla sua squadra dopo l’ottima partenza in campionato: “Sono passate poche partite non diamo pressione ai ragazzi.

“Le favorite sono altre, ancora iutile guardare la classifica”

“In questa fase stiamo facendo cose importanti ma anche il Monopoli lo sta facendo e, rispetto a noi che partivamo dall’ottavo posto, lo scorso anno ha fatto i playout. Credo che sia ancora prematuro parlare di classifica, ma alla fine Catania, Trapani, Benevento e Avellino arriveranno davanti a tutte e ci metto anche il Cerignola che è una signora squadra. Il Benevento sta facendo un ottimo percorso e sta avendo grande coraggio perché sta giocando con tanti giovani, cosa nel girone C nessuno aveva mai fatto. Lo scorso anno aveva fatto una cosa simile il Cesena, che veniva visto come l’emblema della riforma Zola, ma non dimentichiamo che il Benevento ha fatto per tanti anni anche la Serie A e la B e ha fatto degli investimenti sul vivaio”.