Droppare una foto su Instagram è una delle espressioni più adoperate negli ultimi giorni: scopriamo cosa significa e perchè molti giovani usano questa terminologia.

Droppare: cosa significa

Il termine droppare significa semplicemente pubblicare una foto. Chi droppa, non fa altro che pubblicare, dopo avere trascinato e rilasciato l’immagine nell’app (“to drop”). Pertanto, nel caso in cui venisse chiesto di droppare uno scatto, bisogna recuperarlo dalla memoria dello smartphone, per poi pubblicarlo all’interno della piattaforma. Un’operazione veloce e semplice: questa è la spiegazione attribuita al nuovo termine droppare.

Altri significati di droppare

Se da un lato è chiaro il significato di droppare una foto, in altri contesti il termine vuol dire ben altro. Ad esempio, chi decide di droppare una serie tv sta automaticamente scegliendo di non seguirla più, magari per disinteresse o perchè non è stata catturata la propria attenzione. C’è anche chi droppa un disco, ed in quel caso ci riavviciniamo al mondo Instagram.

Droppare: perchè in tendenza

Questo termine è in tendenza in questo periodo perchè su Instagram è partita una sorta di catena che invita a droppare una foto della scorsa estate 2021 nelle proprie stories, salvo altrimenti aspettarsi momenti di sfortuna. Dunque, sono molti gli utenti che in queste ore stanno “droppando” le proprie immagini più belle.