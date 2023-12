Dramma nel casertano, precisamente a Pastorano, dove questa mattina, giovedì 21 dicembre, un uomo è stato ritrovato cadavere in un canale al margine della strada. Della vittima si erano perse le tracce già nella serata di ieri. I familiari avevano denunciato la scomparsa, poi questa mattina il tragico epilogo.

Dramma nel casertano, agricoltore ritrovato cadavere: schiacciato dal trattore

Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo si era ribaltato mentre era a bordo del suo trattore. Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta intervenuti in via Massareola.

I pompieri sono riusciti a recuperare la salma incastrata sotto il mezzo per poi consegnarla al personale del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’identità della vittima ancora non è stata resa nota. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.