Lutto in provincia di Caserta per la morte di Luigi, un bambino di appena tre anni, stroncato dal Covid. A darne notizia è il sindaco di Galluccio, Franco Lepore, che ha affidato a un post il cordoglio dell’amministrazione comunale per la famiglia del piccolo.

Galluccio in lutto, muore bimbo di 3 anni

Secondo quanto riporta Il Mattino, il bimbo soffriva già di una malattia. Il virus del Covid-19 avrebbe però compromesso il suo stato di salute fino a determinarne il decesso. La notizia ha fatto rapidamente il giro della comunità di Galluccio, gettando nello sconforto amici e parenti.

Il sindaco, per l’occasione, ha proclamato il lutto cittadino. «A nome mio, dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Galluccio, – continua il Sindaco – mi stringo intorno al dolore di Michela, Alessio e delle loro famiglie per la prematura scomparsa del loro amato bambino. In questi momenti è difficile trovare le parole giuste. L’amministrazione sarà al fianco della famiglia con tutto l’affetto e la vicinanza possibile. È proclamato il lutto cittadino. Buon viaggio, piccolo angelo».