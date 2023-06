Lutto nel mondo del tennis napoletano. E’ morto Abbondio Causa, noto come Dino. Presidente del Tennis Club Vomero, l’uomo è morto durante una partita di doppio con soci del circolo. Aveva 63 anni.

Vomero, malore sul campo da tennis: muore Abbondio Causa

Dino, noto commercialista oltre che appassionato di sport, era diventato presidente del club vomerese dal 2021. Si è sentito male durante una partita. Si è accasciato sul campo da gioco sotto gli occhi impietriti degli altri tre giocatori. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma il cuore del 63enne aveva ormai smesso di battere.

Sotto la sua guida, il club Tennis ha raggiunto risultati straordinari, come il primo posto tra le scuole tennis della Campania nella categoria Super.. E’ stata proprio la pagina del club Tennis a diffondere la notizia della sua scomparsa. I funerali saranno celebrati domani, martedì 27 giugno, alle ore 11 nella Chiesa di Santa Maria della Libera.

“Tutta la grande famiglia del Tennis Club Vomero si chiude nel dolore più grande. Se ne è andato il nostro amatissimo presidente Dino Causa, 63 anni, che guidava il nostro club dal gennaio 2021. Non ci sono parole per questa assurda tragedia, non ne abbiamo e non ne potremmo avere. Solo lacrime sincere e calde per un grande amico, un dirigente, un professionista, un tennista appassionato come pochi”, si legge nel post apparso sui social.