Parto eccezionale a Salerno. All’ospedale Ruggi, una paziente con il cuore a destra ha dato alla luce una bambina tramite un taglio cesareo sicuro.

La donna è affetta dalla sindrome di Kartagener, ovvero una rara condizione genetica ereditaria che colpisce circa 1 persona su 20.000, caratterizzata da una disposizione atipica degli organi interni, inclusi cuore e polmoni.

La paziente ha trascorso gran parte della sua gravidanza in ospedale a causa dei rischi legati alla sua patologia. L’intervento si è svolto senza complicazioni e la gestante ha dato alla luce una bambina di oltre tre chili; il successo dell’operazione è stato possibile grazie alla collaborazione tra i medici di Salerno, guidati dal dottor Mario Polichetti, e quelli dell’ospedale Bambin Gesù di Roma, che avevano già seguito la donna.

Il dottor Polichetti ha sottolineato come questo caso metta in luce la resilienza delle mamme e dei medici coinvolti in situazioni complesse, evidenziando l’importanza dell’abilità e determinazione nell’affrontare sfide mediche uniche.