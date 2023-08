Stava per lasciare la città di Napoli per raggiungere la Sardegna con un volo di linea con partenza da Capodichino ma una donna di 36 anni è stata fermata ed arrestata perché trovata con oltre 100mila di droga nascosta negli indumenti intimi.

Donna arrestata all’aeroporto di Napoli, stava andando in vacanza con oltre 100mila euro di droga

Giornata impegnativa per i finanzieri della compagnia di Capodichino e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Napoli che hanno in arrestato per traffico di sostanze stupefacenti una cittadina di origine nigeriana trovata in possesso di 700 grammi di eroina.

La 36enne, residente nella provincia di Caserta, è sottoposta ad un controllo presso la sala partenze dell’aeroporto partenopeo mentre era in attesa di imbarcarsi su un volo diretto ad Alghero. Alle domande delle forze dell’ordine sulle ragioni della partenza la sospettata si è mostrata particolarmente nervosa e ha fornito risposte evasive.