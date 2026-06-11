Proseguono a Bari gli accertamenti disposti dalla magistratura sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni di Nola deceduto lo scorso febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore.

Domenico Caliendo, proseguono a Bari gli esami sui due cuori

Nell’ambito dell’incidente probatorio, una procedura che serve a raccogliere prove utilizzabili nel processo, i periti nominati dal giudice stanno analizzando sia il cuore malato del bambino sia quello trapiantato, arrivato da Bolzano e risultato compromesso. Dopo gli esami effettuati nei mesi scorsi, l’attenzione si è concentrata sulle analisi microscopiche dei tessuti.

Secondo il consulente della famiglia, sarebbero state riscontrate lesioni compatibili sia con il trasporto dell’organo a temperature estremamente basse sia con il lungo periodo di supporto vitale a cui il piccolo era stato sottoposto. I periti dovranno ora chiarire se il prelievo, il trasporto e la conservazione del cuore siano avvenuti nel rispetto delle procedure previste e se vi siano stati eventuali errori nelle fasi del trapianto e delle cure successive. Per completare gli accertamenti è stata annunciata una richiesta di proroga dell’incarico.