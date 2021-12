Torna, il 2 gennaio 2022, l’appuntamento di “Domenica In” condotto da Mara Venier. Dopo una breve assenza, per via di un caso di positività al Covid dietro le quinte che ha costretto tutta la squadra a dover sospendere la trasmissione, Zia Mara sarà di nuovo in diretta a tenere compagnia milioni di italiani.

Domenica In, il 2 gennaio torna Mara Venier: chi sono gli ospiti

Ad annunciare gli ospiti della prossima puntata di Domenica In è stato, anche questa volta, il sempre informato Blogo, che ha fatto il nome di Orietta Berti: ospite più volte di Mara Venier, l’usignolo di Cavriago canterà il brano ‘Amazzonia’, che ha presentato con il Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano il 3 dicembre scorso nella finale dello Zecchino d’oro.

Un altro ospite della puntata di Domenica In del 2 gennaio 2022 sarà Bobby Solo, che Mara Venier accoglierà in studio assieme alla moglie e al figlio. La conduttrice ospiterà inoltre Christian De Sica, che si racconterà, e Massimo Ranieri, anche lui protagonista di un’intervista. Infine, nel salotto di Domenica In la padrona di casa Mara Venier intervisterà un noto giornalista e conduttore Mediaset: Paolo Del Debbio.