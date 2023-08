La Corte d’Appello ha dissequestrato l’AcquaPark Gloria, il parco acquatico situato tra Sant’Antimo e Aversa a cui furono applicati i sigilli nel 2017 perché ritenuto dagli inquirenti una struttura abusiva. Il Gloria Village si prepara a riaprire presto i battenti in vista della stagione estiva 2024.

Dissequestrato Gloria Village tra Sant’Antimo e Cesa: il parco acquatico si prepara alla riapertura

“Da oggi – ha commentato l’amministratore della struttura Salvatore Smarrazzo – il Comune di Cesa è più ricco ed ha una responsabilità in più: progettare in modo perfetto una delle aree più belle del territorio. Nei prossimi giorni, verranno programmati e definite le modalità di ripristino immediata dell’intera struttura, che è estremamente importante per la prossima stagione estiva 2024”.

L’AcquaPark Gloria era stato posto sotto sequestro sei anni fa, nell’ambito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Già nel 2021 il processo, tenutosi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, si concluse con una sentenza di assoluzione per il reato in contestazione.

Il 14 luglio scorso, la Corte D’Appello, preso atto del rilascio dei titoli in sanatoria di irregolarità amministrative per alcune opere qui presenti, ha dissequestrato definitivamente il Gloria Acquapark con restituzione alla proprietà.

Anche il Ssindaco del Comune di Cesa, Enzo Guida, si è espresso in merito alla vicenda: “Da parte dell’amministrazione comunale accogliamo con grande piacere questa notizia. La struttura è una risorsa importante del nostro territorio. Si inserisce nel perimetro del Parco agricolo urbano per cui è necessario una azione di rilancio della zona unitaria con una progettazione condivisa”.