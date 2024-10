Una discoteca abusiva è stata scoperta a Pozzuoli, nei Campi Flegrei, dalla Polizia Municipale locale. Il locale, registrato come un’attività di sola somministrazione di bevande, ospitava in realtà circa 400 persone intenti a ballare, in totale violazione delle normative vigenti.

Discoteca abusiva scoperta a Pozzuoli: sgomberati 400 clienti

La scoperta è avvenuta durante un controllo mirato da parte dei caschi bianchi, che, dopo aver esaminato la documentazione, hanno proceduto allo sgombero del locale. I clienti sono stati fatti defluire in sicurezza all’esterno, mentre il titolare dell’attività è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per diverse irregolarità. In particolare, il gestore era privo dell’agibilità prevista dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e del certificato di prevenzione incendi, documenti fondamentali per garantire la sicurezza in spazi pubblici.

Controlli e multa

In aggiunta, la Polizia ha emesso una multa al titolare per aver diffuso musica oltre l’orario consentito dalle normative comunali sul rumore. Questo episodio mette in evidenza l’importanza di rispettare le leggi per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto in una zona come i Campi Flegrei, caratterizzata da un alto rischio sismico. Le autorità hanno annunciato che i controlli continueranno in tutte le aree della movida puteolana, al fine di prevenire situazioni simili e garantire il rispetto delle normative di sicurezza