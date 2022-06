Dichiarano al fisco 200mila euro in dieci anni, ma in cantina nascondono un vero e proprio tesoro. Marito e moglie bergamaschi custodivano in un caveau sotto casa oltre 2 milioni e mezzo in contanti, orologi di lusso e lingotti d’oro.

Dichiarano 20mila euro in 10 anni, in cantina hanno un tesoro da 5 milioni di euro

A fare la scoperta i Finanzieri del Comando provinciale di Milano, che hanno eseguito un sequestro preventivo d’urgenza su beni per un valore di circa 5 milioni di euro. La perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta nella cantina dell’abitazione dei due coniugi bergamaschi – rispettivamente amministratori di fatto e di diritto di una società a responsabilità limitata operante in diversi settori commerciali – di un vero tesoro custodito in un caveau protetto da una porta blindata con codice d’accesso.

Le Fiamme Gialle hanno scoperto oltre 2.584.500 di euro in contanti suddivisi in mazzette da diversi tagli e riposti in valigie da viaggio, 40 orologi di varie marche internazionali di lusso dal valore di mercato complessivo di circa 1.300.000 euro, nonché diamanti, gioielli, lingotti d’oro e oltre 2.600 monete d’oro e d’argento, per un valore di circa 1.000.000 euro. Nel corso dell eindagini effettuate dalla Guardia di Finanza è emersa, infatti, una notevole sproporzione dei valori rinvenuti all’interno del caveau e sottoposti a sequestro, rispetto ai redditi lordi dichiarati al Fisco dalla coppia negli ultimi dieci anni.