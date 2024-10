Denunciata digital creator di OnlyFans per evasione fiscale. Avrebbe sottratto alle casse dello Stato circa un milione e mezzo di euro. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito del dispositivo di contrasto all’evasione fiscale. Si tratta di Madalina Ioana Filip, in arte Mady Gio.

Mady Gio: content creator hard, denunciata per falsa residenza svizzera ed evasione fiscale di 1,5 di euro,

Le Fiamme Gialle hanno analizzato la platea dei digital content creator residenti nel territorio, individuando una creatrice sconosciuta al fisco ma non alla piattaforma Only Fans. Mady Gio, giovane donna di origini romene, ex cameriera di Busto Arsizio, è diventata nota sulla piattaforma per i suoi contenuti hard ma non dichiarava il reale fatturato al fisco.

Nei primi mesi del 2022, secondo le indagini della Guardia di Finanza, Mady Gio sposta la propria residenza anagrafica da Cassano Magnago in Svizzera per godere di una tassazione minore. Il trasferimento è stato contestato per mancanza di elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale in Svizzera. Inoltre, emerge che, nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le dichiarazioni sui media circa i propri compensi milionari, Mady Gio denunciava al fisco poco più di 50 mila euro di ricavi.

Mady Gio: vita lussuosa su Instagram non dimostrabile ai controlli del Fisco con aggiunta di 360.000 euro di tassa etica

Macchine di lusso, viaggi costosi e abiti di grandi firme mostrati sui suoi profili social con oltre 1,5 di follower dimostravano uno stile di vita al di sopra delle reali possibilità di Mady Gio.

In particolare: gli affetti, un conto corrente e il proprio dominio web risultano tutti non esistenti sul territorio italiano. La content creator ha partecipato a diverse manifestazioni, fiere sul territorio nazionale e dalle interviste rilasciate a varie testate giornalistiche emerge sempre lo stesso schema, ovvero la volontà di sottrarre al fisco italiano i cospicui guadagni scaturiti dalla sua attività.

Pertanto, Mady Gio è stata denunciata, presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, per il reato di “dichiarazione infedele in relazione all’annualità 2022” e sono stati contestati oltre 1 milione e mezzo di euro di IRPEF evasa, “comprensivo di 360.000 euro di tassa etica legata alla produzione di redditi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico”.