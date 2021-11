“Il governo arriva sempre con due mesi di ritardo. Perché ancora non è stato approvato l’obbligo della terza dose almeno per il personale sanitario?”. A parlare è il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo stamattina a Città della Scienza, all’evento inaugurale della 35esima edizione di “Futuro Remoto”.

De Luca: “Governo dorme. Approvare subito obbligo terza dose ai sanitari”

“Siamo qui in un posto dove si trasmette scienza e sapere e assistiamo a un movimento neomedievale come i no vax, stiamo arrivando alla stregoneria, alla negazione di ogni verità scientifica e questo rischia di determinare degli eventi davvero drammatici”, ha aggiunto il governatore campano.

Il presidente della Regione Campania ha annunciato che nell’area ex Nato “sorgerà un polo cinematografico e multimediale“. Per quanto riguarda invece tutta l’area di Bagnoli ha spiegato che “molto dipenderà anche dalla nuova amministrazione comunale e dal nuovo sindaco ora designato come commissario dal governo”.

Poi ha aggiunto De Luca: “Sono almeno 30 anni che non si muove una foglia in uno dei territori più belli d’Italia e d’Europa, sarà decisivo il ruolo della nuova amministrazione comunale. Ci auguriamo ci sia un elemento di dinamizzazione che non abbiamo avuto negli anni passati. Per quanto ci riguarda intanto abbiamo salvato Città della Scienza che era arrivata al fallimento. L’abbiamo ripresa in mano e ora è tutta della Regione Campania e stiamo lavorando per far nascere un grande progetto di trasformazione urbana”.