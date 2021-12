Niente assembramenti alla Vigilia di Natale in Campania. Ad annunciarlo è il governatore Vincenzo De Luca: “Fra oggi e domani la Regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un’ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno”. Il capo della giunta regionale precisa: “Non possiamo immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po’ su di giri come è inevitabile che sia”.

De Luca: “Impossibile eseguire controlli a Capodanno”

De Luca annuncia, inoltre, nuove restrizioni anche per la fine dell’anno: “Che vuoi controllare a Capodanno? Credo che si debba vietare ogni festa in piazza se vogliamo stare tranquilli nei mesi successivi, perché noi rischiamo per la follia di una settimana di essere chiusi tutti per mesi dopo Capodanno.”

Infine il governatore salernitano lancia una stoccata ai giornalisti che gli chiedono di una possibile frattura coi sindaci sulle misure da mettere in campo: “Perché pensate sempre a fare ammuina e polemiche? Semplicemente c’è un andamento del contagio che è talmente preoccupante da motivare ordinanze di prudenza e di contenimento dei contagi, tutto qui”.