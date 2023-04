Una vera e propria spedizione punitiva, quella organizzata da un 50enne di Torre Annunziata, insieme ai due figli minorenni, nei confronti del presunto amante dell’ex moglie. La vittima sarebbe stata aggredita con pugni, schiaffi, calci e con diverse coltellate, insieme al figlio 19enne.

Davanti ai figli piccoli accoltella presunto amante della moglie nel Napoletano

L’autore del pestaggio è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri di Castellammare di Stabia, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata. L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravati.

I fatti risalgono allo scorso agosto, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il 50enne, insieme ai figli 14enni, avrebbe raggiunto l’abitazione di un 45enne stabiese – sospettato di essere l’amante della ex coniuge – e lo avrebbe barbaramente picchiato e poi accoltellato. Nella colluttazione sarebbe stato coinvolto anche il figlio 19enne della vittima. In quell’aggressione padre e figlio riportarono ferite da taglio giudicate guaribili rispettivamente in 40 e 20 giorni.

Le indagini

I Carabinieri hanno accertato che l’indagato, nel corso della convivenza coniugale durata oltre 20 anni e in particolare negli ultimi 4 anni, avrebbe maltrattato la ex compagna, rivolgendole ingiurie, minacce di morte e perfino sottoponendola ad aggressioni fisiche. In una circostanza l’uomo avrebbe tentato di investire la donna con la propria auto dopo averla fatta rovinare al suolo. Dopo le formalità di rito, il 50enne è stato portato dai militari dell’Arma al carcere di Poggioreale.