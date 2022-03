Sono giorni drammatici per chi vive la guerra, in molti sono riusciti a scappare, altri sono rimasti in patria. Una settimana fa all’indomani della prima notte di bombardamenti riuscimmo a raggiungere in una videochiamata Eugenio, figlio di Sergio che da anni vive a Giugliano. Eugenio ci raccontò di come si erano sistemati in una cantina, ci disse che suo figlio sua moglie erano a Kerson, cittadina oggi in mano alla Russia. Abbiamo provato a ricontattarlo diverse volte oggi ci risponde con una nota audio.

Gli chiediamo se può registrarci un videomessaggio per farci vedere la situazione attorno a lui, ci risponde che non può, non ha tempo, lui e altri connazionali stanno aiutando l’esercito.

Poi conclude così.