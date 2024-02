Un cittadino africano proveniente dalla Nigeria e residente in provincia di Caserta è stato fermato all’aeroporto di Capodichino mentre tentava di entrare in Italia con un sacco pieno di chiocciole giganti di terra viva.

Dall’Africa con le lumache giganti vive nel bagaglio: il sequestro all’aeroporto di Capodichino

L’uomo aveva acquistato le chiocciole nel suo Paese d’origine e voleva portarle in Italia per mangiarle. Era partito dal Benin con uno scalo a Instanbul, per poi dirigere verso Napoli. Sebbene avesse superato i controlli in Turchia, è stato fermato dagli ufficiali delle Dogane di Napoli 1 all’aeroporto di Capodichino. Nel suo bagaglio è stato trovato il sacco di iuta contenente le chiocciole viventi, prive di documentazione sanitaria.

Le lumache, originarie dell’Africa orientale ma diffuse in molte parti del mondo, possono raggiungere dimensioni considerevoli e devono essere preparate con cura per eliminare parassiti che potrebbero essere pericolosi per la salute umana, come quelli che causano la meningite.

L’uomo, non conoscendo le regole su questo tipo di trasporto, si è giustificato dicendo che aveva acquistato le chiocciole nel suo Paese d’origine per scopi alimentari. Tuttavia, le lumache sono state sequestrate e distrutte dagli uffici veterinari competenti.