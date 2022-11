Da Napoli in trasferta in Spagna per rubare Rolex. In quattro sono finiti in manette e altre sei persone sono state identificate dalla polizia in Spagna come presunti appartenenti a una banda criminale specializzata nel furto di orologi di lusso: lo rende noto la Polizia nazionale spagnola, che in questo caso ha lavorato insieme alla Squadra Mobile di Napoli della polizia italiana. Proprio da Napoli, secondo gli inquirenti, proveniva il gruppo di ladri di orologi in questione.

Rapinatori di Rolex in trasferta: così agiva la banda

Le vittime venivano scelte dalle donne, per non destare troppi sospetti. Subito dopo partiva la segnalazione al complice che passava all’azione. Una volta strappato l’orologio complici ed esecutori abbandonavano subito la città.

La Polizia spagnola, insieme alla Squadra Mobile di Napoli ha identificato uno dei componenti della banda. Si tratta di Vincenzo Esposito, 34 anni, componente della banda arrestato sabato scorso. Il giovane, residente nel quartiere dell’Arenaccia, avrebbe rapinato un Rolex dal valore di circa 50mila euro nello scorso luglio.

I componenti del gruppo, hanno ricostruito gli inquirenti, si spostavano da Napoli e dalla provincia in gruppi da tre o quattro persone e raggiungevano, in estate, le località turistiche più famose, come Marbella, Madrid, Barcellona, Ibiza e Palma di Maiorca.

Il gruppo sceglieva come vittime per lo più anziani, che avrebbero avuto maggiori difficoltà sia a reagire all’aggressione sia, successivamente, a riconoscere il responsabile. E non si faceva scrupolo di ricorrere alla violenza: in diversi casi la vittima è stata strattonata, fatta cadere e picchiata.