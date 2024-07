I siti archeologici di Giugliano in prima serata su Rai1. Alberto Angela racconterà il sito di Liternum e la tomba del Cerbero su “Noos”, il programma di approfondimento culturale in onda alle 21 e 45 sulla rete ammiraglia della Rai.

Da Liternum alla Tomba del Cerbero, i gioielli di Giugliano in prima serata su Rai1

Ad annunciare il anticipo l’importante spazio riservato alle ricchezze storiche del territorio giuglianese è stato il sindaco, Nicola Pirozzi, mediante un post in cui spiega di aver accompagnato personalmente il conduttore Rai a visitare i luoghi che conservano le tracce del passato greco-romano della terza città della Campania.

“Alberto Angela è stato qui, a Giugliano, per riprendere con le telecamere il sito riqualificato. Ed una volta qui ha visitato e girato immagini anche nel Parco che questa amministrazione ha riqualificato e realizzato. È rimasto profondamente colpito dalla bellezza di un intervento amministrativo che ha restituito decoro e dignità alla storia, alla cultura e più in generale nostra città ed a ciò che realmente siamo. Finalmente di Giugliano si inizia a parlare in un modo diverso, positivo, per quello che realmente è”.

Il primo cittadino poi conclude: “L’arrivo a Giugliano di Alberto Angela garantirà una ribalta nazionale alla nostra città, alla nostra terra, e posso dire che era anche ora. Era ora di iniziare, come detto, a mostrare chi siamo veramente, recuperando un gap d’immagine che negli anni ha valorizzato solo le emergenze e gli aspetti negativi perché non siamo mai riusciti a garantire altro.