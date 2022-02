Da Giugliano e San Cipriano per svuotare bancomat In Toscana: arrestati in dieci

Da Giugliano al Centro Italia per svuotare bancomat. Questa mattina i carabinieri di Siena e della Compagnia di Montepulciano hanno tratto in arresti dieci persone tra Giugliano e San Cipriano D’Aversa.

Otto dei dieci arrestati risiedono nel campo rom nel comune di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, ed erano già noti alle forze di Polizia. Secondo le indagini svolte dai Carabinieri, la banda aveva colpo la prima volta, a Montepulciano. Durante la notte del 10 settembre 2020, gli arrestati sradicarono un ATM e portarono via ben 52mila euro in contanti.

I carabinieri avevano individuato, grazie a degli appostamenti, i mezzi utilizzati per compiere i furti. La banda, infatti, si muoveva con un due veicoli: una Mercedes GLA ed un furgone Fiat Doblò. Il secondo colpo, sventato poi dai Carabinieri, risale nella notte tra il 17 e 18 settembre 2020, ad Assisi. In quella circostanza i malviventi furono fermati durante il furto dai militari che si erano appostati dinanzi ad un totem che conteneva denaro, circa 13mila euro.

Lì la banda di ladri fu messa in fuga dai carabinieri. Non contenti si sono scagliati a forte velocità contro una pattuglia dell’Arma che aveva tentato di intercettare il veicolo con a bordo i malviventi. Nel violento impatto rimase ferito uno dei militari. Una mirata attività di intercettazione ha consentito ai militari di identificare gli autori delle rapine e ammanettarli. Le persone indagate dalla Procura della Repubblica di Peniate sono complessivamente 12, tutte residenti in Campania.