Cuore Gialloblù torna su Teleclubitalia: ogni martedì la voce dei tifosi del Giugliano

Questa sera torna in onda “Cuore Gialloblù”, la storica trasmissione dedicata ai tifosi del Giugliano Calcio, in diretta su Teleclubitalia, canale 77. L’appuntamento è fissato per oggi martedì 3 febbraio alle ore 21.10 e sarà settimanale, con la consueta messa in onda anche su web, social e app ufficiale di Teleclubitalia.

Alla conduzione della trasmissione ci saranno Giuseppe D’Ausilio e Teresa Frascogna, pronti ad accompagnare i telespettatori in una serata all’insegna della passione gialloblù, tra analisi, approfondimenti e interazione con il pubblico.

Nuova collaborazione con il Giugliano Calcio

Da quest’anno “Cuore Gialloblù” si arricchisce di una collaborazione ufficiale con il Giugliano Calcio, rafforzando il legame tra la squadra, la città e i tifosi. Un progetto che punta a raccontare da vicino il mondo gialloblù, dando voce ai protagonisti dentro e fuori dal campo.

Ospiti della prima puntata

Ospiti della puntata di questa sera saranno Raffaele Di Napoli, allenatore del Giugliano Calcio, e il giornalista Fernando Bocchetti, per analizzare il momento della squadra, il campionato e le prospettive future.

Quiz e premio per i tifosi

Durante la trasmissione non mancherà il coinvolgimento diretto del pubblico: nel corso della puntata sarà infatti proposto un quiz, con in palio un biglietto per la tribuna centrale dello stadio, un’occasione imperdibile per i tifosi gialloblù.

L’appuntamento è dunque per questa sera alle 21.10 su Teleclubitalia, per vivere insieme una nuova stagione di “Cuore Gialloblù”, il programma che racconta il Giugliano Calcio con il cuore.