Negli ultimi mesi, il quartiere Vomero di Napoli è stato teatro di una serie di preoccupanti avvallamenti stradali, culminati di recente in via Bonito con un nuovo cedimento che ha richiesto l’immediata transennatura dell’area. Questa serie di eventi non è nuova alla città, particolarmente vulnerabile sulla collina vomerese, dove simili episodi si sono ripetuti senza che le cause di fondo venissero risolte, fortunatamente senza esiti tragici.

Napoli: “il Vomero sta cadendo a pezzi. Fate presto!”

Gennaro Capodanno, ingegnere e presidente del Comitato Valori collinari, evidenzia con preoccupazione questa tendenza, ricordando tra gli altri il cedimento in via Orsi nell’ottobre 2022, che comportò l’evacuazione degli abitanti e la chiusura della strada. La situazione attuale vede numerose famiglie senza una casa e importanti vie di traffico chiuse, con ripercussioni significative sia per la viabilità che per le attività commerciali del quartiere, le cui entrate hanno subito un calo drastico.

” A risentire – sottolinea Capodanno – sono anche le attività commerciali, i cui incassi si sono fortemente ridotti. Ma l’aspetto da focalizzare prioritariamente è: cosa fare per prevenire questi eventi, anche per evitare tragedie, con possibile perdita di vite umane? “.

L’uso del georadar

L’ingegnere propone come soluzione immediata l’impiego del georadar per il monitoraggio del sottosuolo del quartiere. Questa tecnologia, efficace e non invasiva, permetterebbe di identificare eventuali anomalie o rotture nelle infrastrutture sotterranee, come condotte idriche e fognarie, a costi contenuti e con precedenti di successo in altri contesti.

“Un altro aspetto da considerazione, a medio e a lungo termine – aggiunge Capodanno – , è la necessità di procedere, sempre in relazione al suddetto scheletro, a un monitoraggio continuo delle condotte idriche, con l’utilizzo di moderne tecnologie che consentano il controllo da remoto della rete”.

L’appello di Capodanno ai responsabili è chiaro: è urgente adottare misure concrete per affrontare e prevenire i problemi infrastrutturali del Vomero, evitando che il quartiere continui a essere descritto come un “quartiere groviera“. La speranza è che, alla luce degli ultimi eventi, si proceda con determinazione nella direzione suggerita, per proteggere la comunità e l’integrità del quartiere da ulteriori dissesti.