Il marito muore di infarto. Lei, sconvolta, si allontana a piedi dal luogo dell’incidente, in provincia di Cremona, e viene ritrovata a Napoli dopo due giorni. Protagonista dell’insolita vicenda è una donna di 64 anni.

Il marito muore d’infarto a Cremona, lei si allontana a piedi sotto choc: ritrovata a Napoli dopo due giorni

Siamo a Vescovato, nel cremonese. Una coppia a bordo di un’auto, diretta a fare la spesa, tampona involontariamente un’altra macchina. Alla guida c’è un uomo, 75 anni, stroncato da un infarto (come accertato dopo il trasporto in ospedale). A seguito dell’impatto, la moglie, visibilmente scossa, scende dal veicolo e si allontana a piedi dal luogo dell’incidente. Da lì sparisce nel nulla.

Partono le ricerche. La signora risiede a Pescarolo, un paese vicino. Familiari e parenti temono il peggio, ad esempio che la 64enne, sotto choc per aver assistito in diretta alla morte del coniuge, si sia tolta la vita. Così i Vigili del fuoco di Cremona, con l’aiuto dei carabinieri di Piadena Drizzona e Vescovato, passano al setaccio la zona arrivando perfino a utilizzare i cani molecolari e i droni. Ma della non c’era nessuna traccia.

La svolta

La svolta arriva da un frame della telecamera della stazione di Piadena Drizzona. Sabato 17 gennaio la donna viene riaccompagnata a casa da un cugino che bita in provincia di Napoli. La 64enne, a quanto pare, dopo il tamponamento si è diretta da sola alla stazione ferroviaria e ha preso il primo treno per raggiungere Napoli, il suo paese d’origine. A indurla a compiere quel viaggio lo stato di sgomento indotto dalla perdita improvvisa del marito.