E’ morto di Covid a soli 7 anni. E’ quanto anticipa “Il Messaggero”. La vittima è un bambino che era ricoverato all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone. Il decesso sarebbe sopraggiunto a seguito di una crisi respiratoria.

Frosinone, bimbo di 7 anni muore di Covid

Non è chiaro se il piccolo soffrisse di patologie pregresse o meno. Fatto sta che, alla luce delle condizioni cliniche del minore, i familiari ne avevano chiesto il trasferimento a Roma. La morte è avvenuta stamattina. Una volta appresa la notizia, i parenti hanno sporto denuncia chiedendo alle forze dell’ordine di fare luce su quanto avvenuto.

A curare l prime indagini la Polizia di Stato della Questura di Frosinone. Una volante è intervenuta in ospedale per sequestrare la cartella clinica. Secondo una primissima ricostruzione dei familiari pare non fosse immediatamente disponibile un’ambulanza per il trasferimento in rianimazione a Roma. La salma del piccolo di 7 anni è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per seguire gli esami necessari ed eventualmente disporre l’autopsia.