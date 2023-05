La puntata della Semifinale di “Amici” non verrà più registrata giovedì 4 maggio 2023. La decisione sarebbe arrivata dopo che concorrenti e tecnici sarebbero risultati positivi al Covid. In totale, al momento, sarebbero 14 i positivi al virus.

Covid ad Amici: “La Semifinale non si registra, ci sono 14 positivi”

L’indiscrezione è stata lanciata da Simona Bastiani, giornalista e conduttrice di Talk2U, che con diversi tweet ha aggiornato gli appassionati del programma riguardo il caso che ha colpito il talent show a poche puntata dal suo termine.

Dopo la notizia di Dagospia che ha annunciato due giorni fa la presenza di due allievi positivi in casetta, si sarebbe aggiunta quella di Mirella Dosi, giornalista, che con un commento su Facebook ha rivelato: “I numeri salgono: al momento 4 ragazzi e 10 tecnici”.

Dunque la giornalista ha annunciato l’annullamento della registrazione con diversi tweet. “La nuova data è ancora da fissare”. La comunicazione sarebbe arrivata dagli organizzatori del pubblico: Attenzioneee! Amici di giovedì è stata posticipata spero di darvi la nuova data il più presto possibile grazie!”, le parole scritte in un tweet.

Amici, chi sono i positivi

Amedeo Venza ieri ha svelato che due allievi positivi sarebbero Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, “Stanno bene” ha scritto in una story l’influencer esperto di gossip, ma nelle ultime ore sarebbe arrivata una smentita da parte della mamma della ballerina.

Paola Ghiglione, mamma di Maddalena, ha sostenuto di aver parlato con la figlia la quale non avrebbe accennato ad alcuna sua eventuale positività al virus: “Ieri Maddy mi ha chiamato, non mi ha parlato di Covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8”.

Chi desterebbe curiosità e avvalorerebbe le voci di casi Covid ad Amici è Cricca: l’allievo, eliminato nell’ultima puntata andata in onda, in un video ai fan ha raccontato di non sentirsi bene: “Non sto bene, è meglio che io mi riposi per riprendermi velocemente”.