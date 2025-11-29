Controlli nel campo Rom di Napoli: sequestri, denunce e 400 kg di rame rubato ritrovati

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri nei campi Rom di Napoli e provincia, disposti dal Comando Provinciale. Nelle ultime ore i militari della Compagnia di Poggioreale hanno passato al setaccio l’area di via Macello, sotto l’arteria autostradale, per contrastare illegalità diffusa e garantire sicurezza ambientale.

Identificate 132 persone, due soggetti con decreto di espulsione

Durante l’operazione sono state identificate 132 persone, di cui 38 già note alle forze dell’ordine. Per due di queste sono emersi decreti di espulsione ancora pendenti.

Animali maltrattati: due pitbull sequestrati

I carabinieri hanno denunciato un 45enne e un 28enne, proprietari di due pitbull trovati incatenati, denutriti e con abrasioni al collo. Gli animali sono stati sequestrati e affidati ai veterinari dell’ASL Napoli 1.

Rifiuti e veicoli irregolari: sequestri a raffica

Denunciato anche un 37enne sorpreso con un furgone carico di rifiuti solidi urbani: forni, frigoriferi, lavatrici e condizionatori sequestrati insieme al mezzo. Sequestrati 5 veicoli privi di assicurazione e rimosse 19 auto abbandonate o cannibalizzate.

Ritrovati 400 kg di rame rubato a RFI

Durante le ispezioni è stato scoperto un furto avvenuto nella notte: 400 chili di rame, del valore di circa 20mila euro, rubati da un magazzino logistico della Rete Ferroviaria Italiana di Termoli. La refurtiva è stata riconsegnata al personale dell’unità manutentiva di Napoli.