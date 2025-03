È di due arresti e di cinque denunce in stato di libertà, il bilancio del servizio coordinato di controllo del territorio eseguito, nella serata di ieri, dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe che hanno anche proceduto al controllo di 68 veicoli e 46 persone, elevando 25 verbali al codice della strada.

Controlli a Casal di Principe: due arresti, cinque denunce e sequestri per maltrattamento di animali

I due arresti hanno riguardato un algerino di 53 anni e un italiano di 45 anni, entrambi condotti al carcere di Santa Maria Capua Vetere, colpiti da provvedimenti di pene concorrenti emessi, rispettivamente, dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Napoli Nord e dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Bologna.

Un 29enne del Gambia è stato, invece, denunciato per ricettazione e riciclaggio perché fermato a bordo di un ciclomotore privo di telaio come sono stati denunciati in stato di libertà, per i medesimi reati, un 21enne e una 46enne, entrambi italiani, che controllati a bordo di autoveicolo piaggio ape, privo di telaio, erano intenti a trasportare materiale vario in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Un 50enne, di Casal di Principe è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica, come anche un 58enne e una 56enne, sempre di Casal di Principe, che sono stati denunciati sia per furto aggravato di energia elettrica che per maltrattamento di animali. Presso l’abitazione di quest’ultimi sono stati trovati specie volatili non protette da convezione cites e roditori in pessime condizioni di mantenimento. I volatili sono stati sequestrati e affidati a idonea struttura individuata da competente ASL.