In estate si tende a mangiare di più perché subentrano le vacanze, i giorni di ferie, i viaggi e tantissime feste in ogni città e paese, quindi la prima regola per non ingrassare è fare attenzione a tutto ciò che si mangia e beve.

Prestare attenzione alla quantità di carboidrati assunti quotidianamente, calcolare ogni proteina whey proteine di alta qualità, assumere tante vitamine ed evitare i cibi grassi, sono tutti ottimi accorgimenti ma c’è dell’altro, perché proprio in estate e in vacanza, sono presenti più occasioni e momenti per smaltire tutte le calorie in eccesso. Ecco alcuni consigli utili per non ingrassare in estate e mantenersi in forma.

Prestare attenzione ai cibi ed evitare alimenti grassi

Sono tantissimi i cibi e gli alimenti che non fanno ingrassare, innanzitutto, bisogna seguire una dieta sana e dunque spazio a frutta e ortaggi freschi di stagione, come anguria, ananas, melone giallo, cetrioli, menta, pesche, cetrioli e pomodori, sardine e pesce pescato in giornata di ogni tipo. I cibi da evitare sono quelli ricchi di carboidrati e trattati chimicamente, non mangiare pan carré, pan bauletto e pane preconfezionato, è già un ottimo presupposto per non ingrassare. Evitare le carni grasse e anche i formaggi particolarmente salati e fare attenzione alla combo giornaliera carboidrati – proteine.

Anche per quanto riguarda gli ingredienti e condimenti, è importante evitare l’uso del sale e condire con olio sempre a crudo. La quantità di carboidrati durante i pasti non deve superare gli 80 – 100 grammi e bisogna preferire pane, pasta, riso integrali o sostituirli con cous cous e quinoa.

Muoversi sempre ed evitare la vita sedentaria

Proprio durante l’estate e le vacanze, le giornate si allungano e questo fattore offre la possibilità di concedersi lunghe passeggiate, praticare trekking, svolgere sport come beach volley, tennis, calcio, basket e tanto altro. Muoversi sempre ed evitare la vita sedentaria è il miglior modo per evitare di ingrassare e accumulare chili.

Divertirsi e andare a ballare

Tra le attività fisiche che consentono di smaltire calorie, ballare è sicuramente l’abitudine più divertente per evitare di ingrassare. Ballare tutta la notte in discoteca ma anche partecipare a balli di gruppo e danze classiche, consente di eliminare un grande quantitativo di calorie: questo è il binomio divertimento – dimagrimento per eccellenza.

Evitare l’uso costante dei mezzi di trasporto

Sia in città che in vacanza, è possibile concedersi una passeggiata in più al giorno evitando di andare in giro con l’auto o prendere mezzi pubblici. Non solo si introduce più attività fisica costante nel piano di movimento giornaliero ma si evitano anche le lunghe file, i problemi di parcheggio e lo stress del traffico. Questo consiglio è applicabile anche per quanto riguarda l’utilizzo dell’ascensore, fare le scale a piedi, magari con le buste della spesa, rappresenta un ottimo esercizio fisico per mantenersi in forma, da ripetere 2 – 3 volte al giorno.