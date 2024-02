Confisca definitiva per “La Sonrisa”. Diventa esecutiva, con una sentenza della Corte di Cassazione emessa ieri, la confisca del ‘Castello delle Cerimonie’.

Confisca definitiva per “La Sonrisa”, addio al “Castello delle Cerimonie”

La struttura ricettiva, che si trova a Sant’Antonio Abate, nel Napoletano, diventata molto conosciuta al pubblico come ‘location’ di una nota serie tv andata in onda su Real Time e dedicata ai festeggiamenti per i matrimoni e altre ricorrenze, diventerà patrimonio del comune.

La vicenda giudiziaria ha avuto origine nel 2011 e riguarda presunte violazioni urbanistiche commesse sul territorio su cui sorge La Sonrisa, che si estende su un’area di oltre 40.000 metri quadri e sarebbe il risultato di una serie di abusi edilizi perpetrati a partire dagli anni ’80.

La sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Torre Annunziata nel 2016 prevedeva la condanna a un anno di reclusione con pena sospesa per Rita Greco, defunta moglie del “Boss delle Cerimonie” Tobia Antonio Polese, e per Agostino Polese, suo fratello e amministratore della società.